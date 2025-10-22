Die Google-Mutter Alphabet steht offenbar vor einem riesigen Deal mit dem KI-Startup Anthropic. Es geht um Cloud-Dienstleistungen im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar. Die Anleger reagieren begeistert: Die Alphabet-Aktie legte nachbörslich deutlich zu.Wie mit der Sache vertraute Personen berichten, befinden sich die Gespräche noch in einem frühen Stadium. Konkret soll Anthropic Zugang zu den Cloud-Kapazitäten von Google erhalten. Ein zentraler Bestandteil des Deals sind Googles spezialisierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
