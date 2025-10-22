GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und Analogprodukte spezialisiert hat, hat offiziell seine neue Niederlassung in Minato City, Tokio, eröffnet. Dieser Meilenstein spiegelt das verstärkte Engagement des Unternehmens auf dem japanischen Markt wider und ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung des lokalen Kundensupports, zur Stärkung der regionalen Zusammenarbeit und zur Förderung seiner globalen Entwicklungsbemühungen.

Japan ist seit langem ein wichtiger Pfeiler der globalen Strategie von GigaDevice. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen sein lokales Team erweitert, seine Abläufe an die sich wandelnden Kundenbedürfnisse angepasst und ein reaktionsschnelles, professionelles Service-System aufgebaut. Das neue Büro wird die technische Reaktionsfähigkeit und Flexibilität von GigaDevice weiter verbessern, eine engere Zusammenarbeit mit Kunden fördern und dazu beitragen, die Produktvalidierung und -vermarktung in der sich schnell verändernden Marktlandschaft von heute zu beschleunigen.

In enger Zusammenarbeit mit Kunden in Japan hat GigaDevice die Akzeptanz seiner Lösungen in wichtigen Anwendungsbereichen wie Industrie, Automobil, Unterhaltungselektronik und Internet der Dinge erweitert. Gleichzeitig vertieft das Unternehmen die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern bei der Integration der Lieferkette und der Entwicklung des Ökosystems und bietet ein umfassendes Portfolio an Flash-Speichern, MCUs, Sensoren und analogen Lösungen, die breite Anerkennung auf dem Markt gefunden haben.

"Japan war schon immer ein wichtiger Bestandteil unserer globalen Strategie", sagte Jennifer Zhao, CEO von GigaDevice Global Business. "Wir werden weiterhin unsere globale Synergie nutzen und unsere lokalen Servicekapazitäten stärken, um gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern Produktinnovationen und den Fortschritt der Branche voranzutreiben."

"Wir schätzen das Vertrauen und die langfristigen Partnerschaften, die wir mit unseren Kunden in Japan aufgebaut haben, sehr", fügte Sam Li, Regional GM von GigaDevice Japan, hinzu. "In einem zunehmend komplexen Markt ist es unser Ziel, stets einen außergewöhnlichen Service und wettbewerbsfähige Produkte zu liefern, die den vielfältigen Geschäftsanforderungen gerecht werden und einen dauerhaften Mehrwert schaffen."

Als einer der wichtigsten Kunden von GigaDevice arbeitet die Nidec Corporation eng mit dem Unternehmen zusammen. Ryuji Omura, Leiter des Nidec Semiconductor Solutions Center, kommentierte: "Das schnelle Wachstum und die technologischen Innovationen von GigaDevice sowie das echte Engagement für die Kunden haben eine solide Vertrauensbasis zwischen unseren Unternehmen geschaffen und GigaDevice zu einem unserer wertvollsten Lieferantenpartner gemacht. Wir freuen uns darauf, dass GigaDevice weiterhin eine führende Rolle in der Halbleiterindustrie einnimmt und zum Fortschritt der Gesellschaft beiträgt."

Als weltweit führender Fabless-Anbieter kombiniert GigaDevice weiterhin globale Synergien mit lokaler Umsetzung. Nach der Gründung seines globalen Hauptsitzes in Singapur hat das Unternehmen seine Präsenz in Asien, Europa und Amerika verstärkt und ein reaktionsschnelles, nachfrageorientiertes Vertriebs- und Servicenetzwerk aufgebaut. Mit Blick auf die Zukunft wird GigaDevice weiterhin in Japan investieren, sein Produktangebot verfeinern, seine Dienstleistungen verbessern und seine Kooperationsmechanismen ausbauen, um gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern eine intelligentere, effizientere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

Über GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc. ist ein weltweit führender Fabless-Anbieter. Das Unternehmen wurde im April 2005 gegründet und hat seitdem seine internationale Präsenz kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr 2025 wurde der globale Hauptsitz in Singapur gegründet. Heute unterhält GigaDevice Niederlassungen in zahlreichen Ländern und Regionen und bietet seinen Kunden lokalisierten Support vor Ort. GigaDevice hat sich zum Ziel gesetzt, ein umfassendes Ökosystem mit wichtigen Produktlinien Flash-Speicher, MCU, Sensoren und Analogtechnik als treibende Kraft aufzubauen und bietet eine breite Palette an Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Computer, Unterhaltungselektronik, IoT, Mobilfunk, Netzwerke und Kommunikation. GigaDevice hat die Zertifizierung nach ISO 26262:2018 für funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie (ASIL D), die Produktzertifizierung nach IEC 61508 für funktionale Sicherheit sowie die Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und Duns erhalten. In unserem ständigen Bestreben, unser Technologieangebot für Kunden zu erweitern, hat GigaDevice auch strategische Allianzen mit führenden Foundries, Montage- und Testwerken geschlossen, um das Lieferkettenmanagement zu optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.gigadevice.com

