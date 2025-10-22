StoneX Group - SNEX: Der Finanzdienstleister hat Bock auf Wurst!

Earnings am 19.11. nach Börsenschluss!

Pullback Setup für Swingtrade mit Kursziel Allzeithoch! StoneX (SNEX) übernimmt Right Corp. und stärkt sein globales Fleischhandelsgeschäft!

StoneX Group (SNEX) - ISIN US8618961085

Rückblick: Mit einem Halbjahresplus von rund 17 Prozent legte die StoneX-Aktie eine solide Perfomance aufs Parkett. Nach dem Allzeithoch am 4. September und der an diesem Datum gemeldeten Übernahme der Right Corp. rutschte das Wertpapier zeitweise unter beide gleitenden Durchschnitte, konnte sich aber zwischenzeitlich erholen und zeigte zuletzt Abstoßungsbewegungen von der grünen 20-Tagelinie.

StoneX-Aktie: Chart vom 22.10.2025, Kürzel: SNEX Kurs: 100.71 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Beim Überschreiten der Tageskerze vom Dienstag könnte das Wertpapier das zuvor genannte Allzeithoch ins Visier nehmen. Bis zur nächsten Quartalsmeldung am 19. November nach Börsenschluss bliebe Zeit für einen mehrwöchigen Swingtrade.

Mögliches bärisches Szenario

Faule Kredite bei einigen US-Regionalbanken, zusammen mit Zoll- und Zinsrisiken könnten den Finanzsektor erheblich unter Druck setzen. Einer solchen Entwicklung könnte sich vermutlich auch die StoneX-Aktie nicht enziehen, insofern wäre eine Absicherung knapp unter dem 20er-EMA zu überdenken

Meinung

StoneX Commodity Solutions, eine Tochter der StoneX Group Inc., hat die in Bozeman, Montana, ansässige Right Corporation übernommen. Right Corp. ist seit dem Jahr 2000 im physischen Fleischhandel tätig und bietet Handels-, Logistik- und Lieferdienstleistungen für unabhängige Fleischzerleger, Distributoren und Endkunden an. Mit dieser Übernahme will StoneX seine globalen Handelsaktivitäten im Fleischsektor deutlich ausbauen und Right Corp.s physische Handels- und Lieferkapazitäten mit eigenen Preis- und Risikoabsicherungsinstrumenten - etwa über OTC-Swaps - kombinieren. Für Right Corp. eröffnet die Integration in den StoneX-Konzern einen leichteren Zugang zu Kapital und damit größere Wachstumsmöglichkeiten; die bisherige Eigentümerin Leslie Wright bleibt im Führungsteam. Strategisch sieht StoneX den Deal als wichtigen Schritt, um das Angebot für Schlachtbetriebe, Verarbeiter, Distributoren und Abnehmer im globalen Proteingeschäft zu erweitern - insbesondere vor dem Hintergrund schrumpfender Rinderbestände in den USA und steigender internationaler Nachfrage. Right Corp. verfügt bereits über Handelskanäle in Mexiko, Europa, der Karibik und Südostasien; künftig sollen zusätzliche Beschaffungsquellen aus Brasilien, Argentinien, Australien und Neuseeland hinzukommen. Einen Kaufpreis nennt der Artikel ausdrücklich nicht. Gewinne gab es erstmals 2024, für 2025 gibt es eine Steigerung um 11 Prozent. Für die Folgejahre lauten die Prognosen auf weitere zweistellige Zuwachsraten. Insgesamt kommen wir somit zu einer bullischen Einschätzung.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 4.94 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 34.98 Millionen USD

Meine Meinung zu StoneX Group ist bullisch.

Quellennachweis: https://ir.stonex.com/node/23701/pdf

Veröffentlichungsdatum: 22.10.2025

Autor: Thomas Canali

