Die Zeichen für einen Rohstoff-Boom werden immer deutlicher: Die NexMetals Mining-Aktie könnte ideal positioniert sein, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Bietet sich hier eine Kaufchance? Beste Aussichten für einen Rohstoff-Boom Weltweit verdichten sich die Anzeichen für einen Rohstoff-Boom. Dies zeigt sich zum Beispiel mit Blick auf den Kupfermarkt. Analyst Michael Widmer von der Bank of America rechnet etwa bis 2030 mit einem Angebotsdefizit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de