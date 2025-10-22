DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf stabil

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Mittwochvormittag stabil über der 130-Prozent-Marke. Der Dezember-Kontrakt steigt um 5 Ticks auf 130,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,31 Prozent und das Tagestief bei 130,17 Prozent. Umgesetzt wurden rund 40.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 118,71 Prozent.

Weil sich der Bund-Future momentan komfortabel oberhalb wichtiger Unterstützungen halte, bleiben für die Marktstrategen der Helaba die Chancen auf der Oberseite gewahrt. Dafür sprächen auch die intakten Kaufsignale. Erst Kurse unterhalb der Zone 129,44/66 würden das Bild deutlich trüben. Die 21-Tagelinie sei bei 129,10 zu finden.

