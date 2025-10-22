Münster/Nürnberg (ots) -Ob besseres Hören in Lärm mittels Künstlicher Intelligenz (KI), ob Miniaturisierung, Auracast-Vernetzung oder Energieeffizienz - mit einem Portfolio der Superlative unterstreicht Hersteller GN Hearing beim EUHA-Kongress seine Rolle als Innovationstreiber der Hörakustik-Branche: Highlight seines Auftritts ist ReSound Vivia, das kleinste KI-Hörsystem der Welt.(1) Mit Hörsystem ReSound Savi können Auracast sowie verschiedene Premium-Features erstmals schon ab der Mittelklasse genutzt werden. Mit ReSound Enzo IA stellt GN das weltweit kleinste wiederaufladbare Super-Power-Hörsystem vor(2); gleichfalls erstmals mit Auracast. Und mit dem Auracast Assistant der Smart 3D App können erstmals in einer audiologischen App Auracast-Streams komfortabel ausgewählt werden.Highlight des Auftritts von ReSound auf der weltgrößten Hörakustik-Messe ist mit ReSound Vivia das weltweit kleinste wiederaufladbare Hörsystem mit Künstlicher Intelligenz (KI). Ein zweiter, zusätzlicher Chip mit Deep Neural Network (DNN) filtert Sprache aus störendem Lärm - und das in der kleinsten microRIE-Baumform am Markt. Wie ein Filter für Lärm unterstützt das KI-Feature die natürliche Interaktion des Nutzers. Höchste Effizienz ermöglicht trotz der besonders kleinen Bauform ganztägige Akkuleistung.(3-4) Komplettiert wird das Premium-System durch zukunftsfähige Konnektivität mit Auracast.Mit seinem verbesserten binauralen 4-Mikrofon-Beamformer sowie der DNN-basierten Störgeräuschreduzierung ermöglicht ReSound Vivia in sehr lauten Umgebungen besser zu verstehen als je zuvor(5). - "Ich habe die KI zuerst bei einem Geburtstag getestet - mit etwa 50 Leuten, DJ usw.", so etwa Hörakustik-Meisterin Yvonne Lindner (29), die seit ihrer Kindheit Hörsysteme trägt. "Das erste Mal im Leben habe ich mich bei so einer Feier gefühlt den ganzen Abend unterhalten können. Zwischendurch habe ich den Chip mal ausgemacht; das war ein wahnsinniger Unterschied. Es war richtig schön und solche Erlebnisse hatte ich inzwischen öfter."(6)Die besondere Qualität des weltweit kleinsten KI-Hörsystems wird nicht zuletzt durch zahlreiche renommierte Preise belegt. So wurde ReSound Vivia aktuell mit dem Hearing Technology Innovator Award, dem Gold Stevie Award for Technology Excellence, dem Industry Eagles Gold Award und dem Gadgety ShowStoppers Award für "Best AI Tech" geehrt. Im Zuge der weltweit führenden Elektronik-Messe IFA Anfang September in Berlin stellten das ARD Morgenmagazin MOMA sowie zahlreiche weitere Medien ReSound Vivia als IFA-Highlight aus dem Gesundheitsbereich vor.Neue Maßstäbe auch für die Mittelklasse und den Super-Power-Bereich - erster Auracast Assistant in einer audiologischen AppNeben ReSound Vivia präsentiert GN in Nürnberg weitere Innovationen für besseres Hören mit Technik. Mit Hörsystem ReSound Savi sind Bluetooth Low Energy (LE) Audio und Auracast erstmals bereits ab der Mittelklasse verfügbar. Das System ist als miniRIE-Akkulösung sowie in zwei RIE-Bauformen mit Batterie erhältlich und verfügt über mehrere Features, die bislang höheren Technikstufen vorbehalten waren.Jüngste Neuheit ist ReSound Enzo IA, das kleinste wiederaufladbare Super-Power-Hörsystem der Welt. Menschen mit starkem bis hochgradigem Hörverlust ermöglicht es erstmals modernste Vernetzung mit Bluetooth LE Audio und Auracast. ReSound Enzo IA ist eine außergewöhnliche Lösung für Sprachverstehen in Lärm. In lauten Umgebungen präferieren 93 % der Super-Power-Nutzer das System gegenüber früheren Lösungen(7). Zudem überzeugt das neue System durch ganztägige Akkulaufzeit; eine einzige Ladung ermöglicht 28 Stunden Nutzung und selbst bei Streaming über 50 % der Nutzungszeit hält der Akku für 20 Stunden.(8)Neue Maßstäbe für smarte Vernetzung setzt ReSound nicht zuletzt mit dem Auracast Assistant in der Smart 3D App: Ob ReSound Vivia, ReSound Savi oder ReSound Enzo IA - erstmals erhalten Nutzer in ihrer Hörsystem-App einen Überblick über alle verfügbaren Auracast-Streams und können diese komfortabel auswählen. Ebenso haben sie die Möglichkeit, ihren TV-Streamer+ oder ihr Multi-Mic+ als Auracast-Streamer zu aktivieren - frei zugänglich oder mit einem Passwort geschützt.Christian Lücke: "Wir wollen Innovationstreiber sowie attraktiver Partner des regionalen Fachhandels sein"Die Fachbesucher des EUHA-Kongresses können auf dem Stand der GN Hearing (Halle 7, Stand 323 und 430) nicht nur mehr erfahren, sondern vor allem viel erleben: Auditorium und Demos liefern spannende Einblicke in den Klang der KI-Funktion sowie in Auracast-Anwendungen. Das Außendienstteam freut sich auf die Gespräche. Neueste Anpass-Software, der Online-Shop gnhearing.com, die ReSound Apps sowie der Marketing-Support können erkundet werden. Und auch 2025 präsentiert sich ReSound Schulter an Schulter mit Cochlear, seit zehn Jahren strategischer Partner in der Smart Hearing Alliance."ReSound gilt seit jeher als technologischer Vorreiter der Branche, doch beim aktuellen Kongress können wir die EUHA-Besucher ein Portfolio technologischer Superlative erleben lassen", so Christian Lücke, Geschäftsführer DACH der GN Hearing. "Ebenso wichtig ist uns, als zuverlässiger und attraktiver Partner wahrgenommen zu werden, der den unabhängigen Fachhandel ganzheitlich unterstützt - mit engagierter Vor-Ort-Betreuung, bestem audiologischem Support, umfangreichen digitalen Services, starkem Marketing und vielem mehr. Wir stehen an der Seite der Hörakustiker und sind nicht deren Wettbewerber. Uns liegt an guten und vertrauensvollen Kundenbeziehungen. Der alljährliche Kongress ist der beste Ort, um diese Beziehungen zu leben und zu pflegen."Quellen: 1. GN Miniaturisierungskonzepte - GN-eigene Daten vorliegend (2025) | 2. Verglichen mit führenden wiederaufladbaren Super-Power-Hörsystemen, GN-eigene Daten vorliegend | 3. Die ganztägige Akkuleistung deckt mindestens 12 Stunden Nutzungsdauer ab, basierend auf den durchschnittlichen Nutzungsdaten für RIE-Modelle, GN-eigene Daten vorliegend (2025) | 4. Stromverbrauch gemessen mit Streaming und Sprachfokus-Programm, GN-eigene Daten vorliegend | 5. Schumacher & Groth (2025) I 6. OMNIdirekt 10/2025, S. 64-66 I 7. Jespersen & Skovlund (2025) | 8. GN-eigene Daten vorliegendDen Messeauftritt von ReSound auf der Industrieausstellung zum 69. Internationalen Kongress der Europäischen Union der Hörakustiker (EUHA) vom 22. bis 24. Oktober finden Sie in Halle 7 der Nürnberger Messe, Stand 323 und 430. Redaktioneller Hinweis:Mit den weltweit führenden Hörsysteme-Marken ReSound und Beltone bestimmt GN Hearing die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound und Beltone sind in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehören ReSound und Beltone zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat © 2025 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound und Beltone sind eingetragene Marken der der GN Hearing A/S. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.