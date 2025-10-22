Der Hamburger Vermögensverwalter LAIQON (ISIN: DE000A12UP29) meldet ein bemerkenswertes Wachstum bei den verwalteten Vermögen. Seit der Hauptversammlung Ende August kletterten die Assets under Management um 450 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 4,6 Prozent in nur zwei Monaten. Die Gesellschaft erreicht damit ihre Jahresziele bereits jetzt. Schneller als geplant am Ziel: Die verwalteten Vermögen stiegen zum 30. September auf 10,2 Milliarden Euro. Gegenüber dem ersten Halbjahr bedeutet das einen Sprung um 45,7 Prozent. Der im Juli angehobene Zielkorridor von 10,0 bis 11,5 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
