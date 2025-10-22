© Foto: Dall-ECapital One überrascht mit einem starken Quartalsgewinn, kündigt einen massiven Aktienrückkauf an und stärkt mit der Discover-Integration seine Marktposition.Capital One hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und gleichzeitig ein massives Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar angekündigt. Der US-Kreditkartenriese profitierte im ersten vollen Quartal nach der Übernahme von Discover Financial von einem kräftigen Anstieg der Zinserträge und einer robusten Verbrauchernachfrage. Die Aktie legte nachbörslich um 3,8 Prozent auf 225,30 US-Dollar zu. Starke Zinserträge treiben den Gewinn Das Nettozinseinkommen des Finanzkonzerns stieg im …Den vollständigen Artikel lesen ...
