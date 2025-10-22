Der Medizintechnik-Riese Intuitive Surgical hat am Dienstag nach US-Börsenschluss hervorragende Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Vor allem die Erhöhung der Prognose für die Anzahl der erwarteten Prozeduren mit den Roboter-Systemen Da Vinci feiern die Anleger. Die Aktie des Unternehmens schoss daraufhin gut 17 Prozent in die Höhe.Der Umsatz legte um 23 Prozent auf 2,51 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Der Markt rechnete indes nur mit einem Plus auf 2,41 Milliarden Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär