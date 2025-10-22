BÖRSE AKTUELL: Globale Märkte leicht im Plus (22.10.25)

Die großen Aktienindizes in den USA und Europa starten nach einem Rekordlauf des Dow Jones (DJIA) leicht fester in den Handel. Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von SAP und Netflix zeigen sich die Märkte stabil (US100: +0,15%, EU50: +0,05%, DAX: unverändert).

Dieser Marktbericht Börse beleuchtet die wichtigsten Entwicklungen rund um Unternehmenszahlen, Konjunkturdaten und Rohstoffpreise.

Netflix nach schwachen Zahlen unter Druck

Die Netflix-Aktie verliert nachbörslich rund 6 %, nachdem das Unternehmen enttäuschende Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt hat.

Umsatz: 11,51 Mrd. USD (Erwartung: 11,52 Mrd. USD)

Gewinn je Aktie (EPS): 5,87 USD (Erwartung: 6,94 USD)

Operative Marge: 28 - (Rückgang durch einmalige Steuerbelastung in Brasilien)

Positiv: Für das vierte Quartal erwartet Netflix 11,96 Mrd. USD Umsatz und eine Marge von 29 %, über dem Konsens. Das Management sieht gesunde Nutzerzahlen und Wachstumspotenzial im Werbegeschäft.

EZB warnt vor Risiken durch US-Dollar-Finanzierung

Laut EZB-Chefökonom Philip Lane bleiben europäische Banken anfällig gegenüber Risiken einer möglichen Verknappung der US-Dollar-Liquidität. Der Dollar macht bis zu 28 - der Bankverbindlichkeiten aus. Trotz höherer Puffer könnte ein plötzlicher Engpass die Kreditvergabe belasten - Lane fordert daher strengere Überwachung der USD-Risiken...

