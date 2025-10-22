Frankfurt/Main (ots) -Ob am Geldautomaten oder an der Supermarktkasse: Immer wieder versuchen Kriminelle, Geheimzahlen auszuspähen und Zahlungskarten betrügerisch einzusetzen. Dabei nutzen sie gezielt Momente der Unachtsamkeit. Die gute Nachricht: Wer ein paar einfache Verhaltensregeln beachtet, kann sich wirksam schützen.Die wichtigsten Tipps auf einen Blick:- PIN-Eingabe stets mit der freien Hand, dem Geldbeutel oder einem anderen Gegenstand abschirmen.- An Geldautomaten und Kassen ausreichend Abstand zu anderen Personen halten und Ablenkungen vermeiden.- Nach dem Bezahlen gehört die Karte sofort zurück ins Portemonnaie, damit sie nicht versehentlich liegen bleibt.- PIN sicher im Kopf behalten; hilfreiche Merktechniken bietet www.pin-im-sinn.de.- PIN niemals an Dritte weitergeben, auch nicht an Familienangehörige oder andere Vertrauenspersonen.- Banken und Sparkassen sowie seriöse Unternehmen fragen grundsätzlich nicht nach der PIN oder anderen sensiblen Daten.- Bei Verlust oder Diebstahl die Zahlungskarte sofort sperren lassen, rund um die Uhr unter 116 116*.- Im Falle eines Diebstahls ist eine Anzeige bei der Polizei erforderlich. Dort kann die Karte auch für Zahlungen per Unterschrift gesperrt werden (KUNO-Sperre).* Der Service des Sperr-Notrufs ist kostenlos. Auch der Anruf bei der 116 116 aus dem deutschen Festnetz ist gebührenfrei. Aus dem Mobilnetz und aus dem Ausland (+49 116 116) können Gebühren anfallen. Sollte der Sperr-Notruf in seltenen Fällen nicht erreichbar sein, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0) 30 40504050.Pressekontakt:EURO Kartensysteme GmbHSandra KönigsteinTel.: 069 / 979454552E-Mail: sandra.koenigstein@eurokartensysteme.deAgentur Schwarz & Sprenger GmbHAnja SchneiderTel.: 089 / 215378870E-Mail: anja.schneider@schwarz-sprenger.deOriginal-Content von: EURO Kartensysteme GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38715/6142557