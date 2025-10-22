General Motors beendet die Produktion der Elektro-Lieferwagen seiner Marke BrightDrop im kanadischen Ingersoll. Der Markt für elektrische Lieferwagen habe sich viel langsamer als erwartet entwickelt, teilt der Konzern mit. Das Werk lief schon lange unter seiner Kapazität und seit Mai 2025 war die Produktion bereits ausgesetzt. Jetzt ist klar: Sie wird auch nicht mehr aufgenommen. Die Produktion von BrightDrop wird laut General Motors auch nicht an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net