smartbax sichert sich 4,7 Millionen Euro in einer Pre-Series-A-Finanzierung zur Weiterentwicklung eines neuartigen Antibiotikums bis zur Präklinik Leitkandidat gegen ein neuartiges Ziel in gramnegativen Bakterien wurde bereits in Infektionsmodellen validiert

Weiterentwicklung einer Plattform niedermolekularer Enzymaktivatoren, die den Selbstverdau von Bakterien auslösen - ein neuartiger Wirkmechanismus gegen multiresistente gramnegative und grampositive Bakterien

Finanzierungsrunde angeführt von Anobis Asset und Bayern Kapital; weitere Investoren können sich an der Finanzierung beteiligen München, 22. Oktober 2025 - smartbax, ein Biotech-Unternehmen, das Antibiotika der nächsten Generation entwickelt, gab heute den erfolgreichen ersten Abschluss seiner Pre-Series-A-Finanzierungsrunde über 4,7 Millionen Euro bekannt. Die Runde wurde von den neuen Investoren Anobis Asset und Bayern Kapital angeführt, mit Beteiligung von UnternehmerTUM Funding for Innovators sowie den bestehenden Investoren HTGF - High-Tech Gründerfonds und Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF). Eine zweite Tranche für diese Finanzierungsrunde steht neuen Investoren weiterhin offen. Mit dem frischen Kapital will smartbax seine proprietäre Pipeline niedermolekularer Antibiotika weiterentwickeln, die darauf ausgelegt sind, bakterielle Resistenzen mit innovativen Ansätzen und neuartigen Wirkmechanismen zu überwinden. Der am weitesten fortgeschrittene Kandidat ist ein Inhibitor, der einen bislang ungenutzten Schritt in der Synthese von Lipopolysacchariden (LPS) blockiert, wichtigen Strukturkomponenten der äußeren Membran gramnegativer Bakterien. Dieser neue Inhibitor konnte bereits in vivo seine Wirksamkeit, auch gegen multiresistente Stämme, demonstrieren. Er zeigt Potenzial für eine orale Anwendung und soll nun bis zur präklinischen Entwicklung gebracht werden. Parallel entwickelt smartbax seine Plattform niedermolekularer Aktivatoren bakterieller Hydrolasen weiter. Im Gegensatz zu traditionellen Antibiotika, die bakterielle Funktionen hemmen, stimulieren diese Verbindungen die Hydrolase-Aktivität, wodurch die Bakterien sich von innen selbst verdauen. Dieser innovative Wirkmechanismus wurde bislang in kommerziellen Antibiotika nicht genutzt und bietet eine vielversprechende Strategie zur Überwindung etablierter Resistenzmechanismen. smartbax hat zwei Klassen von Aktivatoren identifiziert, die gegen unterschiedliche Zielstrukturen in grampositiven und gramnegativen Bakterien wirken. Beide besitzen vielversprechende Wirkstoff-Eigenschaften, können Biofilme eliminieren und verursachen keine Resistenzentwicklung. Mit den aktuellen Finanzmitteln wird das Unternehmen diese Aktivatoren weiterentwickeln, um Leitkandidaten auszuwählen und den in vivo Wirksamkeitsbeweis zu erbringen. "Niedermolekulare Antibiotika bleiben eines der wirksamsten Werkzeuge im Kampf gegen die rapide wachsende Bedrohung durch antimikrobielle Resistenzen. smartbax ist derzeit das einzige deutsche Biotech-Unternehmen, das sich ausschließlich der Entwicklung dieser entscheidenden Wirkstoffklasse widmet. Wir sind stolz darauf, komplementäre Ansätze voranzutreiben, sowohl mit einem klassischen Inhibitor gegen ein neuartiges Ziel als auch mit Enzymaktivatoren, die einen völlig neuen Wirkmechanismus im Bereich der Antibiotika nutzen", sagte Dr. Robert Macsics, CEO von smartbax. "Unsere Programme konzentrieren sich auf WHO-Prioritätserreger und zielen darauf ab, neue Behandlungsmöglichkeiten für kritisch kranke Patienten zu schaffen, die derzeit nur begrenzte Optionen haben. Wir freuen uns sehr über dieses starke Investorenkonsortium, das unser Engagement teilt und mit uns diese dringende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit angehen wird." Martin Falk, Geschäftsführer von Anobis Asset, sagte: "Antibiotikaresistenzen gehören zu den dringendsten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit, und es besteht ein klarer Bedarf an neuen Therapieansätzen. Allein in Deutschland sterben jedes Jahr fast 10.000 Menschen direkt an Infektionen mit multiresistenten Bakterien; viele weitere müssen stationär behandelt werden und haben oft eine langwierige Genesung vor sich. Wir sind stolz darauf, ein Team zu unterstützen, das Lösungen entwickelt, die Patienten helfen und die öffentliche Gesundheit weltweit schützen könnten." Monika Steger, Geschäftsführerin von Bayern Kapital, kommentierte: "Die zunehmende Resistenz von Bakterien gegen Antibiotika stellt das globale Gesundheitswesen vor enorme Belastungen. smartbax geht dieses Problem mit zwei neuartigen Wirkstoffansätzen an, die in ihrem aktuellen Entwicklungsstadium bereits großes Potenzial zeigen. Gleichzeitig eröffnet der Markt für neue Antibiotika ein äußerst attraktives Wachstumsfeld mit erheblichen wirtschaftlichen Chancen. Unsere Investition in smartbax ist daher eine vielversprechende Investition sowohl in das lokale Biotech-Ökosystem als auch in die Widerstandsfähigkeit unseres Gesundheitssystems." Inga vom Holtz, Director Investments von UnternehmerTUM Funding for Innovators, fügte hinzu: "smartbax hat sich von der akademischen Forschung zu einem Biotech-Unternehmen mit klarer Fokussierung auf Antibiotika-Innovationen entwickelt. Wir freuen uns, diese Finanzierungsrunde zu begleiten und ein Team zu unterstützen, das sowohl klassische Inhibitoren als auch völlig neue antibakterielle Wirkmechanismen mit Enzymaktivatoren vorantreibt. Wir sind stolz darauf, dass diese Innovationen ihren Ursprung an der Technischen Universität München haben." Über smartbax smartbax entwickelt eine neue Generation von Antibiotika, um die zunehmende Ausbreitung multiresistenter Bakterien zu bekämpfen. Das Experten-Team entwickelt eine komplementäre Pipeline von niedermolekularen Wirkstoffen gegen neuartige bakterielle Zielstrukturen und mit innovativen Wirkmechanismen, um Resistenzen zu umgehen. Das Leitprogramm ist ein neuer Inhibitor der Lipopolysaccharidsynthese gramnegativer Bakterien. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf die gezielte Aktivierung von enzymatischen Prozessen in Bakterien spezialisiert, die besonders im Zusammenhang mit schwer behandelbaren Biofilmen einen vielversprechenden Ansatz darstellen. Zwei Aktivatoren, die sowohl gegen grampositive als auch gegen gramnegative Bakterien wirksam sind, befinden sich in der Entwicklung. In dem Wissen, dass die Resistenzkrise von morgen nur durch heutiges Handeln abgewendet werden kann, wurde smartbax 2021 als Spin-off der Technischen Universität München (TUM) gegründet, mit dem Ziel, innovative Forschung anwendbar zu machen und so neuartige Antibiotika zu erschaffen, die einen echten Mehrwert für Patienten weltweit darstellen. Link zur Website: https://www.smartbax.de/ Medienkontakt:

Dr. Regina Lutz, Katja Arnold

MC Services AG

smartbax@mc-services.eu

phone: +49 89 210 228 0 Über Anobis Asset Als in Freiburg ansässiges Single-Family-Office mit Hintergrund in der Pharmaindustrie prüft Anobis Asset aktiv Investitionsmöglichkeiten im Bereich Healthcare und Life Sciences. Der Schwerpunkt liegt dabei auf innovationsgetriebenen Unternehmen und langfristigen Partnerschaften. Über Bayern Kapital Die Bayern Kapital ist die Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern und gehört mit 700 Millionen Euro under Management, Beteiligungen bis zu 25 Millionen Euro pro Unternehmen, über 110 aktiven Portfoliounternehmen und 30 Jahren Erfahrung im VC Business zu den aktivsten, finanzstärksten und erfahrensten Investoren im DACH-Raum. Bayern Kapital investiert im Konsortium mit privaten Investoren in bayerische High-Tech- und Deep-Tech-Startups und Scaleups mit innovativen Businessmodellen aus allen Branchen und das von der Seed- über die Scaleup-Phase bis hin zum Exit. Seit der Gründung 1995 hat Bayern Kapital bislang über 500 Millionen Euro eigenes Beteiligungskapital in mehr als 320 Startups und Scaleups aus Branchen wie Life Sciences, Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie investiert. So sind in Bayern über 12.000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. Beispiele für zahlreiche bahnbrechende Erfolgsgeschichten, die Bayern Kapital bereits früh begleitet hat, sind Casavi, Catalym, commercetools, egym, EOS, Fazua, Immunic, Isar Aerospace, IQM, Parcellab, Proglove, Qbilon, Riskmethods, SimScale, Sirion, tado, Tubulis, Marvel Fusion, Proxima Fusion, plancq, Akhetonics und viele weitere. www.bayernkapital.de Über UnternehmerTUM Funding for Innovators UnternehmerTUM Funding for Innovators ist der Pre-Seed-Fonds von UnternehmerTUM, Europas führendem Zentrum für Innovation und Unternehmensgründung. Der Fonds investiert früh - oft als erster institutioneller Investor - in Deep-Tech-Gründerinnen und -Gründer, die wegweisende Unternehmen aufbauen. Er ist auf Hardtech und den Code, der sie antreibt, spezialisiert. Der Fonds unterstützt skalierbare B2B-Technologien mit Milliardenpotenzial und hilft Gründerinnen und Gründern dabei, bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse vom Labor auf den Markt zu bringen. Er bietet gründerfreundliche Wandeldarlehen an und engagiert sich für Folgeinvestitionen, um sicherzustellen, dass seine Portfoliounternehmen die nötigen Ressourcen haben, um ihre ambitionierten Ziele zu skalieren. Weitere Informationen: funding.unternehmertum.de Über den HTGF - High-Tech Gründerfonds Der HTGF ist einer der führenden und aktivsten Frühphaseninvestoren in Deutschland und Europa, der Startups in den Bereichen Deep Tech, Industrial Tech, Climate Tech, Digital Tech, Life Sciences und Chemie finanziert. Mit seinem erfahrenen Investmentteam unterstützt der HTGF Startups in allen Phasen ihrer Entwicklung hin zu internationalen Marktführern. Der HTGF investiert in der Pre-Seed- und Seed-Phase und kann sich in weiteren Finanzierungsrunden signifikant beteiligen. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat er rund 800 Startups finanziert und 200 erfolgreiche Exits realisiert. Der HTGF hat über 2 Mrd. Euro Fondsvolumen. Zu den Fondsinvestoren der Public-Private-Partnership zählen das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die KfW Capital sowie 45 Unternehmen und Family Offices. Weitere Informationen unter HTGF.de oder auf LinkedIn . Über den Boehringer Ingelheim Venture Fund Seit seiner Gründung im Jahr 2010 investiert die Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH (BIVF) in bahnbrechende Biotechnologie-Firmen im Therapeutika-Bereich, um Innovationen in der biomedizinischen Forschung zu fördern. Der BIVF sucht nach signifikanten Verbesserungen in der Patientenfürsorge durch wissenschaftlichen Pioniergeist und dessen klinische Anwendung, indem langfristige Beziehungen mit Wissenschaftlern und Unternehmern aufgebaut werden. Der BIVF setzt den Fokus auf neuartige Therapiekonzepte, die sich durch einen hohen medizinischen Bedarf in den Feldern Immuno-Onkologie, regenerative Medizin, multi-resistente bakterielle Infektionen und Digital Health auszeichnen. Dies umfasst auch neue Plattform-Technologien, die sich gegen bislang noch nicht adressierbare Zielstrukturen und neue biologische Entitäten richten. Der BIVF übernimmt eine aktive Rolle innerhalb seiner Portfolio-Firmen - und liefert dabei einen signifikanten Mehrwert durch seine eigene wissenschaftliche und unternehmerische Expertise in der Medikamentenentwicklung. Der BIVF umfasst ein Volumen von 300 Millionen EUR, ist mit Niederlassungen in Europa (Deutschland), den USA (Boston und San Francisco) und China (Beijing und Hongkong) vertreten und übersieht aktuell ein Portfolio von 40 Unternehmen. Für weitere Informationen, siehe: www.boehringer-ingelheim-venture.com



