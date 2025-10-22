Frankfurt (ots) -Jedes fünfte Kind kommt hungrig zur Schule, ohne ein regelmäßiges Frühstück. Mangelnde Konzentration, schlechtere Noten, soziale Ausgrenzung und weniger Chancen auf Bildung sind oft die Folgen. Genau hier setzt die aktuelle Unterstützung der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) an. Im Rahmen ihrer Spende von einer Million Euro anlässlich des 50-jährigen Unternehmensjubiläums an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." unterstützt die DVAG unter anderem den von Schauspielerin Uschi Glas gegründeten Verein "brotZeit e. V.". Alarmiert über die Nachricht, dass Tausende Kinder ohne Frühstück zur Schule gehen, geht der Verein diesen Missstand seit 16 Jahren gezielt dort an, wo er die betroffenen Kinder am besten erreichen kann: direkt an deren Grund- und Förderschulen - mit einem kostenlosen, stärkenden Schulfrühstück.Andreas Pohl, Vorsitzender des Vorstandes der DVAG, engagiert sich seit Jahren mit dem Familienunternehmen für andere. Besonders wichtig ist ihm die Förderung von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen. Er sagt: "Entscheidend für schulischen Erfolg ist unter anderem ein guter Start in den Tag. 'brotZeit e. V.' kümmert sich um das Grundbedürfnis von Kindern: ausgewogene Nahrung am Morgen. Gleichzeitig schenken die Ehrenamtlichen den Kindern etwas ebenso Wichtiges: Zeit und ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Ängste, aber auch für die alltäglichen Gesprächsthemen. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, hier zu helfen."DVAG-Partner Jürgen Klopp zu Gast an Frankfurter KasinoschuleBei dem Projektbesuch des kostenlosen brotZeit-Frühstücks am 21. Oktober an der Kasinoschule in Frankfurt-Höchst war ein ganz besonderer Gast mit dabei: DVAG-Partner und Fußballlegende Jürgen Klopp. Der Ausnahmetrainer bereitete gemeinsam mit den ehrenamtlich tätigen Helfern ein ausgewogenes Frühstücksbuffet für die Schülerinnen und Schüler zu. Danach nahm er sich viel Zeit für die Kinder. Margarethe Schlemmer, Vorstand von "brotZeit e. V.", sagt: "Es war für uns alle ein ganz besonderer Tag. Wir freuen uns sehr, dass wir für unser Projekt so großzügige Unterstützung erfahren dürfen und dass Jürgen Klopp uns besucht hat, um mehr über unsere Arbeit zu erfahren. Das ist sehr wichtig, denn mit dieser Unterstützung können wir den Kindern das geben, was ihnen zusteht: satt zu sein, gestärkt und zufriedener in den Unterricht zu gehen, konzentrierter dem Schulstoff folgen zu können und integriert zu sein. Dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein."Soziales Engagement als Lebens- und UnternehmensaufgabeSoziales Engagement hat bei der DVAG einen hohen Stellenwert. Die Gründerfamilie Pohl macht sich seit jeher selbst mit dem Familienunternehmen für andere stark, nicht nur an den Unternehmensstandorten Frankfurt und Marburg, sondern auch bundesweit. Seit fünf Jahren fördert die DVAG maßgeblich den gemeinnützigen Verein "DVAG hilft e. V.", der sich vor allem für mehr Chancengleichheit und bessere Zukunftsperspektiven von Kindern und Jugendlichen einsetzt. Anlässlich des Jubiläumsfests überreichte die DVAG zusammen mit "DVAG hilft e. V." einen Spendenscheck in Höhe von einer Million Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." sowie den Dachverband Tafel Deutschland. Ein Teil der Spende fließt nun in die Förderung von "brotZeit e. V.". Ein weiterer Teil geht an Tafel Deutschland, um 2026 ein neues Projekt umzusetzen. Die DVAG ist seit 2020 zusammen mit dem Verein "DVAG hilft e.V. - Menschen brauchen Menschen" Hauptpartner für Bildungsprojekte für Kinder- und Jugendliche von Tafel Deutschland.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten. Mehr Informationen unter: www.dvag.de.Über "DVAG hilft e. V. - Menschen brauchen Menschen""DVAG hilft e. V." ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensgrundlagen und -bedingungen in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und zu fördern. Daher unterstützt er insbesondere Projekte und Organisationen aus den Bereichen Bildung und Entwicklungsförderung, Forschung und Wissenschaft sowie Natur- und Umweltschutz. Der gemeinnützige Verein wird maßgeblich von der Deutschen Vermögensberatung unterstützt. Mehr Infos gibt es unter: www.dvag-hilft.org.Über brotZeit"brotZeit e. V." wird Anfang 2009 von Uschi Glas, Dieter Hermann und Dr. Harald Mosler gegründet. Alarmiert über die Nachricht, dass allein in München Tausende Kinder aus den unterschiedlichsten Gründen hungrig zur Schule kommen, ergreifen sie aktiv Initiative und ermöglichen seit 16 Jahren ein kostenloses Frühstück an Grund- und Förderschulen. Was an vier Münchner Schulen begann, hat sich bis heute zu einem bundesweiten Engagement mit derzeit 490 kooperierenden Schulen ausgeweitet. Der generationsübergreifende Aspekt ist dabei besonders wichtig, denn es sind ehrenamtlich tätige Seniorinnen und Senioren, die das Frühstück zubereiten. 3.100 ehrenamtliche Frühstückshelferinnen und -helfer sind im Einsatz. 20,5 Millionen Frühstücke hat brotZeit seit Vereinsgründung ausgegeben.