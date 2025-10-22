Die Kurse von Gold und Silber sind zuletzt deutlich eingebrochen. Doch was sollten Investoren jetzt tun? Ist das eine Kaufchance oder ein Signal für Gewinnmitnahmen? Der Goldpreis hat seine Rekordjagd am Dienstag zunächst unterbrochen und ist merklich gefallen. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) sank bis auf 4.168 US-Dollar. Zuvor war der Goldpreis sechs Handelstage in Folge gestiegen. Damit hatte die Notierung für das Edelmetall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
