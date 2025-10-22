Bei TeamViewer SE (ISIN: DE000A2YN900) läuft es nicht ganz nach Plan. Das Softwareunternehmen aus Göppingen hat die Jahresprognose gesenkt. Der Grund liegt in einer schwächeren Vertriebspipeline. Die Märkte reagierten prompt und schickten die Aktie auf Talfahrt. Die neuen Zahlen im Detail: Im dritten Quartal erzielte TeamViewer einen Umsatz von 192 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von vier Prozent auf währungsbereinigter Basis. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 46 Prozent. Doch der jährlich wiederkehrende Umsatz entwickelte sich nicht wie erhofft. Der ARR erreichte 756,8 Millionen Euro, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
