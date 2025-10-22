Anzeige
Mittwoch, 22.10.2025
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
GlobeNewswire (Europe)
22.10.2025 08:00 Uhr
Greenfood AB (publ): Greenfood's Interim report third quarter 2025

Greenfood maintained its strong momentum in the third quarter. Picadeli once again led growth, with net sales up 11.0 percent, while Food Solutions continued to gain traction, particularly in Denmark. During the period, Picadeli surpassed 300 salad bars in Finland, making it one of the country's largest fast-food chains by number of outlets, and signed a new three-year contract with TotalEnergies, one of Europe's leading service and fuel station operators.

  • Net sales for the group totaled SEK 1,454.2 million (1,413.4), an increase of 2.9 percent, driven by 11.0 percent growth in Picadeli and 3.6 percent growth in Food Solutions while Fresh Produce decreased -2.7 percent.
  • Group adjusted EBITDA of SEK 150.6 million (130.2) increased 15.6 percent driven by improvements in all three business areas.
  • Net result for the period SEK 36.7 million (-2.9).
  • Cash flow from operations was SEK 115.7 million (26.9).
  • At quarter's end, the Group's available liquidity amounted to SEK 249.7 million (148.2).

For more information, contact:
Martin Asp, CFO, Greenfood AB (publ)
martin.asp@greenfood.se

Om Greenfood
Greenfood är en ledande europeisk aktör som skapar hälsosam och hållbar mat som är god, prisvärd och lättillgänglig. Från Picadelis digitaliserade salladsbar och färdigrätter, till frukt och grönt direkt från odlingar spridda över en stor del av världen. Genom våra tre affärsområden tillhandahåller Greenfood färsk, hälsosam växtbaserad mat i olika stadier av förädling till kunder inom dagligvaruhandeln, samt hotell, restaurang och catering.

År 2024 uppgick Greenfoods omsättning till 5,6 miljarder SEK. Greenfood har verksamhet i 11 länder med huvudkontor i det historiska hjärtat av verksamheten: Helsingborg, Sverige. I Greenfoods portfölj finns flera starka varumärken, till exempel: Picadeli, Daily Greens, SallaCarte, Green Deli och Ahlgood. Läs mer på www.greenfood.se.

Greenfoods klimatmål har godkänts av initiativet Science Based Targets, med ett åtagande att avsevärt minska CO2-utsläppen.


