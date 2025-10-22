© Foto: Alexander Stein - JOKERDie USA und Australien schließen einen Milliarden-Deal über Seltene Erden, um unabhängiger von China zu werden. Ein Analyst sieht die Rallye bei Seltene-Erden-Aktien aus den USA und Australien kritisch. Die Gründe. Um sich von China unabhängiger zu machen, hat die US-Regierung mit Australien ein milliardenschweres Abkommen über Seltene Erden und kritische Metalle geschlossen. Ziel ist es, die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen für Batterien, Halbleiter und Rüstungstechnik abzusichern. Die Nachricht sorgte an der Börse sofort für Bewegung. Die Aktien australischer Minengesellschaften legten am Dienstag zeitweise kräftig zu. Der Rohstoffexperte George Cheveley vom Investmenthaus Ninety One …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE