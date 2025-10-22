Coinbase-Chef Brian Armstrong hat eine wichtige Neuerung für die hauseigene Layer-2-Lösung Base angekündigt. Geplant sind private Transaktionen, ein Schritt, der die Nachfrage nach mehr Anonymität auf öffentlichen Blockchains bedienen soll. Doch die Umsetzung wirft Fragen auf und ein genauerer Blick auf die Details ist entscheidend.Auf der Plattform X erklärte Armstrong: "Base arbeitet an privaten Transaktionen." Die technologische Grundlage dafür liefert die im März übernommene Privacy-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
