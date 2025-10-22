Koblenz (ots) -Die Debeka Krankenversicherung und die iuvando Health GmbH geben eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um den Zugang zu klinischen Studien für Krebspatienten in Deutschland zu erleichtern. Ziel der Kooperation ist es, Versicherten der Debeka die Möglichkeit zu bieten, über die digitale Plattform von iuvando Zugang zu individuell passenden klinischen Studien zu erhalten.Klinische Studien sind ein zentraler Bestandteil des medizinischen Fortschritts. Dennoch haben viele Patienten Schwierigkeiten, passende Studienangebote zu finden. Hier setzt die Zusammenarbeit an: iuvando Health, ein innovatives Healthtech-Unternehmen aus Mannheim hat eine Online-Plattform entwickelt, die Krebspatienten und deren behandelndem Ärzteteam hilft, geeignete klinische Studien zu identifizieren.Durch die Kooperation wird Debeka-Versicherten künftig der direkte Zugang zu dieser innovativen digitalen Studiensuche von iuvando Health ermöglicht. "Als Krankenversicherer ist es unser Anspruch, unseren Mitgliedern Zugang zu den bestmöglichen medizinischen Angeboten zu verschaffen. Die Kooperation mit iuvando Health erweitert diese Möglichkeiten um einen innovativen digitalen Service, der Betroffenen Hoffnung und Orientierung in einer sehr schwierigen Lebensphase gibt," sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.Die Zusammenarbeit soll dazu beitragen, dass mehr Patienten frühzeitig von innovativen Therapieoptionen erfahren und sich fundiert über laufende Studien informieren können."Wir möchten, dass alle Krebspatientinnen und -patienten unabhängig von Zufall oder persönlichem Netzwerk die Chance haben, von den neuesten Therapiemöglichkeiten im Rahmen klinischer Studien zu profitieren.", sagt Dr. Mridul Agrawal, Gründer und Geschäftsführer von iuvando Health. "Mit der Debeka gewinnen wir einen sehr starken Partner, der sich aktiv für Innovation in der Patientenversorgung einsetzt und Menschen mit einer Krebserkrankung unterstützt."Über DebekaDie Debeka-Gruppe mit Hauptsitz in Koblenz zählt mit über sieben Millionen Mitgliedern zu den größten Versicherungsgruppen Deutschlands. Die Debeka Krankenversicherung a. G. ist Marktführerin in der privaten Krankenversicherung und setzt sich für innovative Versorgungskonzepte, Prävention und eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung ein.Über iuvando HealthDie iuvando Health GmbH ist ein innovatives HealthTech-Unternehmen mit Sitz in Mannheim, das sich auf die patientenzentrierte Suche von klinischen Studien im Bereich der Krebsmedizin spezialisiert hat. Über die iuvando-Plattform können Krebspatient:innen prüfen lassen, welche neuen Therapiemöglichkeiten in klinischen Studien für sie infrage kommen. Ziel ist es, den Zugang zu innovativen Therapien für Betroffene zu erleichtern und die modernsten Behandlungskonzepte im Rahmen von klinischen Studien für Patient:innen besser zugänglich zu machen.Pressekontakt:iuvando Health GmbHDr. Mridul Agrawalinfo@iuvando.de+49 621 6374 5504Debeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6142641