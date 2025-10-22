Unterföhring (ots) -Was passiert, wenn zwei befreundete Spitzenköche plötzlich in Wacken im Matsch zelten, auf der Reeperbahn strippen sollen oder tagelang auf einem Militärschiff dienen? Der österreichische Sternekoch Alexander Kumptner und die Ruhrpott-Kochikone Frank Rosin suchen Antworten. In ihrer neuen Doku-Serie "Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin!", ab Donnerstag, 27. November um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn, stürzt sich das Duo in acht unterschiedliche Lebenswelten. "In 'Mission Mittendrin' tauchen wir in jeder Folge in eine komplett andere Welt ein", erklärt Frank Rosin. "Die Themenwelt wird immer vom jeweils anderen ausgesucht", ergänzt Alex Kumptner mit einem Grinsen, "und dann heißt es: Mitmachen - egal ob man will oder nicht." Frank lacht: "Und mittendrin heißt wirklich mittendrin. Wir schwitzen, wir kämpfen, wir packen an - wir sind komplett dabei." Auch der typische Schlagabtausch der beiden kommt nicht zu kurz. "Wir zicken, wir streiten, wir lachen - wir lieben uns ja eh, gell? Wie immer, Schatzi", sagt Alex augenzwinkernd. Doch was passiert, wenn Kulinarik auf Krawall, Kochkunst auf Kulturclash und zwei Alphatiere auf echte Extreme treffen - wer bleibt cool, wer knickt ein und wer überrascht am meisten?Die Themenwelten im Überblick:- Folge 1, 27. November: Militärschiff & Reeperbahn- Folge 2, 4. Dezember: Little Tokyo & Mittelalterfest- Folge 3, 11. Dezember: Türkische Hochzeit & Kirmes- Folge 4, 18. Dezember: Bauernhof & Wacken"Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin!" wird produziert von Redseven Entertainment im Auftrag von Kabel Eins."Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin!" - ab Donnerstag, 27. November, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und jederzeit kostenlos auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannCommunications & PRemail: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesemail: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6142655