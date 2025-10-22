Tief unter unseren Füßen, verborgen im Erdmantel, liegen Geheimnisse. Forscher:innen haben jetzt etwas entdeckt, das älter ist als der Mond und unsere früheste Geschichte in ein neues Licht rückt. Ein internationales Forschungsteam hat erstmals direkte Beweise für die Existenz von Material der "Proto-Erde" gefunden. Diese Überreste des Planeten, wie er vor dem Einschlag des Himmelskörpers Theia existierte, überlebten 4,5 Milliarden Jahre im tiefen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
