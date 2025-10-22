Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken in den USA, Großbritannien und der Eurozone treten in den nächsten Wochen wieder zu ihren Zinsentscheidungen zusammen, so die Analysten der Helaba.Die Verunsicherung angesichts der US-Zollpolitik sei weiterhin erhöht und in den Wirtschaftsräumen gebe es mitunter widerstrebende konjunkturelle und preisliche Entwicklungen. Besonders schwierig gestalte sich die Situation für die Fed, denn sie befinde sich seit dem "shutdown" datenseitig im Blindflug. Für eine Entscheidung über das angemessene Niveau der Leitzinsen wäre eine Vielzahl von Informationen über den Zustand der US-Wirtschaft und der dortigen Preisentwicklungen sowie deren Perspektiven wünschenswert. Diese stünden der Fed nur eingeschränkt zur Verfügung, weil der Staat diesbezüglich (aus politischem Kalkül) seine Aufgaben nicht erfülle. Immerhin würden zum Ende der Woche die überfälligen Zahlen zur US-Inflation bekannt gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...