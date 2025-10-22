Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der DocMorris AG vom 21.10.2025:DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"), lanciert ein Angebot (das "neue Anleiheangebot" oder das "Angebot") von rund CHF 45 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2028, die von der Gesellschaft garantiert und in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien der Gesellschaft umgewandelt werden können (die "Neuen Anleihen"). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
