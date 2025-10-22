© Foto: Ulrich Zillmann - picture alliance / FotoMedienServiceDie Aufnahme in den Meme-ETF hat eine historische Kursrallye ausgelöst. Spekulanten rennen den Shorts davon. Anleger wittern das große Comeback - und die Hausse geht heute weiter.Die Aktie von Beyond Meat hat am Dienstag den größten Kurssprung ihrer Geschichte erlebt. Der Kurs schoss um 146 Prozent auf 3,62 US-Dollar in die Höhe, nachdem der Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen in den Roundhill Meme Stock ETF aufgenommen worden war und zugleich eine Vertriebserweiterung mit Walmart bekanntgegeben hatte. Die plötzliche Kursrallye gilt als klassischer Short Squeeze: Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, mussten ihre Positionen schließen, was den Anstieg zusätzlich befeuerte. …Den vollständigen Artikel lesen ...
