Die Verbio-Aktie fiel zuletzt durch massive Kursanstiege auf. Seit Ende September beträgt der Anstieg rund +40%. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell weitere +4% und steht bei rund 15 €. Ist dieser Anstieg nachhaltig? Hoffnungen auf RED III-Umsetzung RED III ist die dritte Richtlinie zur Steigerung der Erneuerbaren Energien. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten bis 2030 zu einem Anteil von 42,5% an Erneuerbaren Energien. Der Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de