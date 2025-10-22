Köln (ots) -ImpactConnect-Finanzierung für INGUN GROUPFür den Aufbau einer Produktion in Vietnam stellt die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH der INGUN GROUP ein Darlehen in Höhe von 3 Mio. EUR aus ihrem ImpactConnect-Programm bereit. INGUN wird in My Hào ein Fabrikgebäude mieten und in neue Maschinen, Anlagen und Rohstoffe investieren. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei 5 Mio. EUR. Es handelt sich um die erste Produktionseinheit im Ausland.Prüftechnik in zahlreichen Branchen im EinsatzINGUN ist ein familiengeführtes Unternehmen mit über 450 Beschäftigten, das seit seiner Gründung im Jahr 1971 Prüftechnik entwickelt und vertreibt - und sich seither zu einem weltweit führenden Komponentenanbieter für Prüf- und Kontaktierlösungen entwickelt hat, der mit seinem Portfolio die Qualität elektrischer und elektronischer Produkte sichert. Zum Einsatz kommen diese Produkte in zahlreichen Branchen, von Automotive/E-Mobilität über Telekommunikation und Medizintechnik bis Erneuerbare Energien.INGUN vertreibt seine Produkte an über 40 eigenen Standorten weltweit. Mit dem Aufbau einer vietnamesischen Tochtergesellschaft soll der bisher alleinige Produktionsstandort in Konstanz entlastet werden. Zum Start werden von Vietnam aus Montage- und Produktionsaktivitäten für die strategisch wichtige Region Asien-Pazifik (APAC) übernommen. Die Materialien für die Produktion werden weltweit gesourct - in Europa, den USA und Asien."Mit INGUN begleiten wir ein mittelständisches deutsches Familienunternehmen mit umfangreichem Know-how in einer relevanten Marktnische bei der Gründung seiner ersten Produktionseinheit im Ausland. Die Finanzierung ermöglicht INGUN die Erweiterung der Produktion nach Vietnam, wodurch das Wachstum des Unternehmens und seine Resilienz gestärkt werden", so Klaus Helsper, Leiter Deutsches Geschäft bei der DEG."Mit dem Aufbau unserer zusätzlichen Produktionsstätte in Vietnam schlagen wir ein neues Kapitel auf. Die Unterstützung der DEG war dabei ein wesentlicher Baustein. Unser Ziel ist es, näher an unseren Kunden und Kundinnen in der APAC-Region zu sein, unsere Lieferketten zukunftsfähiger zu gestalten und gleichzeitig attraktive Arbeitsplätze in Vietnam zu schaffen, was uns als Familienunternehmen besonders wichtig ist", kommentiert Armin Karl, Inhaber der INGUN Group.Schaffung von 30 lokalen Arbeitsplätzen im ersten JahrMit der Investition wird auch zum Wissenstransfer beigetragen, da INGUN ein Produktsortiment nach Vietnam bringt, das dort bislang nicht hergestellt wurde. In der Tochtergesellschaft werden im ersten Jahr rund 30 neue Arbeitsplätze zum Aufbau der Produktion mit existenzsichernden Löhnen entstehen. Weitere Ausbaustufen sind geplant.Mit ihrem Programm ImpactConnect trägt die DEG dazu bei, vor allem deutsche Unternehmen bei kleineren Investitionsvorhaben in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und zu begleiten. Allein 2024 stellte sie über ImpactConnect 74 Mio. EUR Darlehen aus Mitteln des BMZ für 19 Vorhaben in riskanteren Märkten bereit. ImpactConnect-Finanzierungen gab es etwa für den Gewürzhersteller Fuchs für die Vorfinanzierung der Pfefferernte in Brasilien und für den Lebensmittelhersteller Lorenz für die Produktion nährstoffreicher Lebensmittel in Indien.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinDEG - Deutsche Investitions- und EntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1474Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6681/6142726