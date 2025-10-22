Günstiger Mid-Tier Produzent: Silberproduzent mit erheblichem Wachstumspotenzial

Anzeige / Werbung

Mit einer starken Pipeline an Projekten und laufenden Expansionen ist das Unternehmen hervorragend positioniert, um von einer anhaltend positiven Entwicklung am Silbermarkt zu profitieren.

Liebe Leserinnen und Leser,

während sich die Schlagzeilen weiterhin um den historischen Goldpreis von über 4.000 US-Dollar pro Unze drehen, gerät ein anderes Edelmetall oft zu Unrecht in den Hintergrund: Silber. Anleger, die nur auf Gold blicken, übersehen dabei eine ebenso spannende - und oft unterschätzte - Investmentchance.

Wenn Sie glauben, der Silberpreis sei in letzter Zeit gestiegen, werfen Sie einen Blick auf den Goldpreis . Das glänzende gelbe Metall hat in den letzten zwei Jahren zahlreiche Preisrekorde gebrochen und allein in den letzten Monaten die Schwellen von 3.000 USD pro Unze und 4.000 USD pro Unze relativ mühelos überschritten. Unter bestimmten Marktbedingungen besteht sogar die Möglichkeit, dass der Preis in den kommenden Monaten die Marke von 5.000 USD pro Unze erreicht.

Silber bietet jedoch viele der gleichen Vorteile wie eine Goldanlage, kostet aber nur einen Bruchteil des Preises. Doch auch hier scheint sich etwas zu ändern.

Der Silberpreis ist im Oktober im Vergleich zum Jahresanfang um fast 80% gestiegen und hat sich in den letzten Jahren sogar deutlich über 100% erhöht. Dies unterstreicht die Vorteile einer Investition in diesen einzigartigen Vermögenswert.

Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um Silberaktien genauer unter die Lupe zu nehmen - das unterschätzte Potenzial dieses Edelmetalls könnte sich schon bald auszahlen.

Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen heute die Aktie von Endeavour Silver (ISIN CA29258Y1034 - WKN A0DJ0N) besonders ans Anlegerherz legen - ein Unternehmen, das mit soliden Fundamentaldaten und wachstumsstarken Projekten überzeugt.

Die 2004 gegründete Endeavour Silver (ISIN CA29258Y1034 - WKN A0DJ0N) ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Förderung von Silber konzentriert und Projekte und Betriebe in vier Ländern betreibt: Mexiko, Peru, Chile und den USA.

Im dritten Quartal 2025 meldet Endeavour Silver beeindruckende Zahlen:

Eine Silberproduktion von 1.766.926 Unzen, ergänzt durch 7.286 Unzen Gold - insgesamt rund 3,0 Millionen Unzen Silberäquivalent.

Besonders hervorzuheben: Das Projekt Kolpa Mine in Peru lieferte mit 195.752 verarbeiteten Tonnen und einem Silbergehalt von 105 g/t starke Resultate - insgesamt 598.689 Unzen Silber und etwa 1.286.139 Unzen Silberäquivalent.

Auch das in Mexiko betriebene Projekt Terronera nähert sich der kommerziellen Produktion: Im September überstieg der Durchsatz 1 800 Tonnen pro Tag, die Gewinnungsraten lagen bei 82,8% für Silber und 72,3% für Gold.

CEO Dan?Dickson äußerte sich zufrieden:

"Wir freuen uns, erneut ein starkes Quartal vorlegen zu können (…) Kolpa erfüllt die Erwartungen und integriert sich reibungslos, und, nachdem sich Terronera der kommerziellen Produktion nähert, treten wir mit erheblicher Dynamik in die nächste Wachstumsphase ein"

Kurzum: Endeavour Silver zeigt starke operative Leistung, liefert klar messbare Fortschritte bei etablierten Projekten - und bereitet sich gleichzeitig auf den nächsten Wachstumsschub vor.

Wenn Sie wissen wollen, wo genau die Stellhebel sitzen, was das für die Zukunft bedeutet und wie das Unternehmen seinen Wachstumspfad gestaltet - dann lohnt sich ein tieferer Blick

Explorations- und Entwicklungsfortschritte

Endeavour Silver gilt als alter Favorit unter den Silberproduzenten - und rückt derzeit mit neuem Schwung wieder in den Fokus.

Aktuell konzentriert sich das Unternehmen auf das vielversprechende Projekt Kolpa (auch bekannt als Minikolpa bzw. Podorosa West, gemäß Unternehmensangaben).



Hier die wichtigsten Eckpunkte:

Seit Übernahme des Projekts wurden 14 Bohrungen mit insgesamt 2.343 m in der Nähe bestehender untertägiger Abbaustätten niedergebracht.

Der Erzgang Podorosa West ist oberflächlich sowie durch Bohrungen entdeckt und inzwischen auf rund 2,5 km kartiert.

Bedeutende Bohrergebnisse wurden gemeldet, u. a.: 247 g/t Silber, 0,77% Blei, 10,7% Zink und >0,5% Kupfer über 8,2 m 266 g/t Silber, 1,34% Blei, 4,73% Zink und 0,23% Kupfer über 5,10 m



Das Management wertet derzeit die Ergebnisse der oberirdischen Exploration und der jüngsten Bohrungen aus, um ein systematisches Explorationsprogramm für die Minikolpa auszuarbeiten. Die laufende untertägige Erschließung bei Podorosa West schafft neue Bohrstationen für Step-Out-Bohrungen. Außerdem hat das Unternehmen Genehmigungsanträge für oberirdische Bohrungen entlang des gesamten 2,5 km langen Erzganges gestellt.

Die Bohrungen im Korridor 3, die die beiden Strukturen Podorosa West und Caudalosa Chica überstreichen, sollen voraussichtlich gegen Ende des vierten Quartals 2025 wieder aufgenommen werden. Parallel wird auf die kommerzielle Produktionsmeldung für Terronera hingewiesen, die demnächst erwartet wird.

Warum Endeavour auf Silber setzt

Gold erreichte bereits Allzeithochs, Silber hat dieses Niveau noch nicht gesehen. Endeavour positioniert sich bewusst mit einem Umsatzanteil von rund 60% aus Silber - höher als viele Mitbewerber - um vom erwarteten Silber-Aufwärtstrend zu profitieren. Gründe, die genannt wurden:

Wachsende industrielle Nachfrage nach Silber (technische/industrielle Anwendungen).

Monetäre Argumente: expansive Staatsverschuldung und Defizite als treibende Kräfte für Edelmetallpreise.

Unternehmensstrategie: Ausbau der Silberexposition durch Projekte mit hohem Ag-Faktor.

Die Asset-Strategie: Von reifen Minen zu langfristigen Cash-Flows

Endeavours bisherige Basis bilden ältere, "reife" Minen in Mexiko (Guanaceví, Bolañitos) - stabil, aber kostenintensiv und mit begrenzter Reserve-Tiefe. Diese liefern heute zusammen etwa 7-8 Mio. Ag-Eq pro Jahr und ca. 50 Mio. USD operativen Cashflow. Das Management nutzt diese Cashflows und die operative Erfahrung, um größere, längere Projekte zu entwickeln, die deutlich höhere, nachhaltige Cashflows erzeugen sollen.

Colpa (Peru): Bolt-on-Akquisition mit Upside

Endeavour hat kürzlich eine Bergbauanlage in Peru (Kolpa) für 145 Mio. USD übernommen. Kerndaten:

Historische Produktion: ~5 Mio. Ag-Eq pro Jahr (2.000 t/d); neues Permit erlaubt 2.500 t/d - potenziell 6-6,5 Mio. Ag-Eq/Jahr.

Aktuelle frei verfügbare Cashflows: etwa 40 Mio. USD, freier Cashflow ~35 Mio. USD; mit Erweiterung potenziell 50-55 Mio. USD.

Gekauft für 145 Mio. USD - Rückzahlung des Kaufpreises innerhalb von ~3 Jahren möglich, so die Präsentation.

Exploratives Upside: historisches 4-km Trend-Mineralisierung, Tiefe nur bis ~200 m bearbeitet (Wasser war limitierender Faktor). Erwartung: Trend geht deutlich tiefer (weitere 200-400 m) und kann zusätzliche Ressourcen liefern. Management erwartet innerhalb ~1.5 Jahren eine NI 43-101 Resource-Schätzung (historisch ~120 Mio. Ag-Eq, Zielwachstum auf 250 Mio.).

Terranera (Mexiko): Der Gamechanger - Wet Commissioning gestartet

Terranera wird als Transformationsprojekt dargestellt. Wichtige Punkte:

Wet Commissioning wurde eingeleitet: Zerkleinerung, Mahlen, Flotation, Filterpressen sind angelaufen. Ramp-Up in den nächsten ~60 Tagen erwartet.

Wirtschaft: Goldanteil des Ertrags soll die Betriebskosten, Abschreibungen und Sustaining Capital decken, sodass Silber effektiv "kostenlos" bzw. mit sehr niedrigen All-in-Sustaining-Costs (AISC) hergestellt wird. Prognostizierte jährliche Free-Cashflows bei 30 USD/oz Silber: ~100-150 Mio. USD.

Ressourcen: Die Terranera-Ader bildet ca. 90% der Ressource (~95 Mio. oz Ag-Eq); Durchschn. Aderdicke ~5,5 m; einzelne Zonen (Magenta) über 500 g/t Ag-Eq, stellenweise bis zu Kilo-Grade; Mächtigkeiten von 20-30 m in Bereichen.

Topographie: sehr bergig - oberflächennahe Expansionsbohrungen sind teuer; geplante Fortsetzung des Bohrprogramms unter Tage reduziert Kosten und erhöht Effizienz.

Weitere Adern: La Luce (hochgradige Goldader ~8 g/t) ist ~1 km entfernt; wird ab Juni entwickelt, erste Produktion von La Luce voraussichtlich ab November; Bohrungen geplant, um zusätzliche Tiefe zu definieren.

???????

Pitarrilla: Das große Entwicklungsspiel

Pitarrilla wurde 2022 akquiriert und ist laut Präsentation eines der weltweit größten unentwickelten Silbervorkommen:

Definierte Metallbasis: ~600 Mio. oz Silber plus bedeutende Mengen Zink und Blei (Management spricht von insgesamt 900-950 Mio. oz Ag-Äquivalent, abhängig von Einrechnungsannahmen).

Endeavour fokussiert auf das untertägige Potenzial (als erfahrene Untertage-Aderminenbetreiber).

Erlaubnisse: Plant- und Minenpermit vorhanden; bereits ein 2-km Stollen vorhanden für Geologie-Check und Zugang.

CAPEX/Programm 2025: geplant ~27 Mio. USD (davon ~10 Mio. Exploration, ~12 Mio. Camp/Mobilgeräte), Ziel: Machbarkeitsstudie Q1 2026.

Zeitplan: Wenn Bauteams Ende 2026 an Pitarrilla arbeiten können, mögliche Produktionsaufnahme 2029-2030.

Skalierungsvorstellung: Projekt könnte bei 3.500 t/d laufen und auf Kosten/Niveau ähnlich attraktiv wie Terranera hinauslaufen - mit 7 Mio. t Mantle-Zone bei ~300 g/t Ag als potenziell sehr kostengünstige "room & pillar"-Nebeneinnahme. Auf Ag-Eq Basis könnten 11-12 Mio. Ag-Eq pro Jahr erzielt werden (inkl. Zn/Pb).

Günstiger Silberproduzent mit erheblichem Wachstumspotenzial

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) zählt zu den kosteneffizientesten Produzenten der Branche - und verfügt über eine beeindruckende Wachstumsstory. Mehr als 60% des Umsatzes stammen direkt aus Silber, wodurch das Unternehmen in besonderem Maße vom Preis des Edelmetalls profitiert. Steigende Silberpreise wirken somit wie ein Hebel auf Cashflow und Rentabilität - ein Vorteil, der Endeavour Silver zu einem spannenden Investment im Edelmetallsektor macht.

Mit einer starken Pipeline an Projekten und laufenden Expansionen ist das Unternehmen hervorragend positioniert, um von einer anhaltend positiven Entwicklung am Silbermarkt zu profitieren. Gleichzeitig unterstreichen die zuverlässige Produktionsleistung und die solide Unternehmensführung das langfristige Vertrauen in die Strategie.

Wichtige Meilensteine, die Anleger und Beobachter verfolgen sollten:

Erfolgreicher Ramp-Up von Terranera (nächste 90 Tage nach Wet Commissioning). Validierung und NI 43-101-Resource für Kolpa (innerhalb ~1,5 Jahren geplant). Feasibility-Studie für Pitarrilla (erwartet Q1 2026) und mögliche Baubeginn-Entscheidung Ende 2026. Verringerung der Nettoverschuldung (Ziel Tilgung ~1 Jahr nach Terranera Produktionsstart).

In den vergangenen Jahren konnte Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) eine beeindruckende Performance vorweisen - und die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass das Wachstumspotenzial noch längst nicht ausgeschöpft ist. Für Anleger, die an den nächsten Aufschwung im Silbersektor glauben, bleibt Endeavour Silver daher ein attraktiver Kandidat mit überdurchschnittlichen Chancen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie einfach www.edrsilver.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Endeavour Silver wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,XD0002747026,XD0002746952