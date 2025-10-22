Die nächste Generation der Schalt-Reluktanzmotor-Antriebstechnologie von Enedym benötigt weder Permanentmagnete noch Seltenerdmetalle

Enedym Inc.("Enedym"), ein Technologieunternehmen, das Schalt-Reluktanzmotoren (SRM) der nächsten Generation, elektrische Antriebsstränge und Antriebsstrangsteuerungen entwickelt, hat sich eine Investition von Honda Motor Co., Ltd. ("Honda") gesichert. Honda investiert über Honda Xcelerator Ventures sein globales Open-Innovation-Programm in innovative Start-ups.Das frische Kapital wird Enedym verwenden, um die Entwicklung seiner patentierten Motorentechnologie zu forcieren und die Produktion hochzufahren.

Enedym hat seinen Sitz im McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Kanada. Enedym hält mehr als siebzig Patente und Patentanmeldungen und besitzt die Rechte an damit verbundenen Erfindungen, die von Dr. Ali Emadi, Inhaber des Canada Excellence Research Chair, und seiner Forschungsgruppe am McMaster Automotive Resource Centre (MARC) der McMaster University entwickelt wurden. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von Elektromotoren, die ohne Seltenerdmetalle auskommen. Zudem hat das Team von Enedym eine innovative Digitalisierungsplattform entwickelt, mit der Elektromotoren zu einem Bruchteil der Zeit und Kosten bisheriger Verfahren gefertigt werden können.

Dr. Ali Emadi, Gründer, President und CEO bei Enedym, erklärt: "Bei Enedym haben wir das Potenzial von Schalt-Reluktanzmotoren neu definiert. Durch proprietäre Motorkonfigurationen, moderne Steuerungsstrategien und eine umfassende Designoptimierung haben wir die traditionellen Einschränkungen von SRMs überwunden. Unsere Hochleistungsmotoren sind leise, effizient, leistungsfähig und skalierbar." Dr. Emadi fügt an: "Wir freuen uns sehr, dass Honda das Potenzial unserer Motorentechnologie erkannt hat. Wir heißen Honda als strategischen Investor willkommen und freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Honda zu vertiefen."

"Enedym verfügt über eine innovative Schalt-Reluktanzmotor-Technologie, die ohne Seltenerdmetalle auskommt. In den meisten elektrischen Antriebsmotoren werden heute Permanentmagnete aus Seltenerdmetallen verwendet, die teuer und umweltschädlich sind. Enedym-Motoren verwenden keine Permanentmagnete, und Honda setzt enorme Hoffnungen in diese Technologie", berichtet Manabu Ozawa, Managing Executive Officer bei Honda Motor Co., Ltd.

Über Enedym Inc.

Enedym ist ein Technologie-Startup der McMaster University. Es unterhält seinen Hauptsitz im McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Kanada. Enedym hat sich zum Ziel gesetzt, die Kosten für Elektromotoren und elektrifizierte Antriebsstränge signifikant zu senken und mit neuartigen Elektromotorantriebstechnologien, Steuerungen und Digitalisierungstechniken einen Paradigmawechsel in der Elektrifizierung einzuleiten. Enedym will dazu beitragen, den Planeten zu bewahren, indem es einen Elektromotor-Markt nach dem anderen erschließt. Mehr über Enedym erfahren Sie auf https://www.enedym.com.

Über Honda Motor Co., Ltd.

Honda wurde 1948 gegründet und ist ein weltweit tätiges Mobilitätsunternehmen mit Sitz in Tokio. Um eine nachhaltige und sichere Gesellschaft zu schaffen, will Honda bis 2050 die Umweltbelastung und die Zahl der Verkehrstoten im Zusammenhang mit Honda-Motorrädern und -Autos auf Null reduzieren. Um diese Ziele zu erreichen, wird Honda auch weiterhin innovative Start-ups über Honda Xcelerator Ventures* entdecken, mit ihnen kooperieren und in sie investieren.

*Honda Xcelerator Ventures ist Hondas globales Open-Innovation-Programm, das Kooperationen zwischen Start-ups und Honda fördert. Geführt wird dieses globale Programm von Honda Innovations Co., Ltd., einer Tochtergesellschaft von Honda Motor Co., Ltd.

