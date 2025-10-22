Mainz (ots) -
Woche 44/25
So., 26.10.
23.40 Precht
Bitte Ergänzung beachten:
Soziale Ungleichheit - Sprengstoff für die Demokratie?
Fr., 31.10.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Einstürzende Altbauten - Von Denkmälern und Abrissbirnen
Woche 46/25
Di., 11.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
20.15 USA extrem: Ein Jahr Donald Trump (HD/UT)
Film von Antje Bollmann und Lucas Gregorio
Kamera: Mathieu Mazza, Tiemo Fenner, Clément Voyer
Deutschland/USA 2025
Im Streaming: 11. November 2025, 10.00 Uhr bis 11. November 2030
(Bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6142789
Woche 44/25
So., 26.10.
23.40 Precht
Bitte Ergänzung beachten:
Soziale Ungleichheit - Sprengstoff für die Demokratie?
Fr., 31.10.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Einstürzende Altbauten - Von Denkmälern und Abrissbirnen
Woche 46/25
Di., 11.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
20.15 USA extrem: Ein Jahr Donald Trump (HD/UT)
Film von Antje Bollmann und Lucas Gregorio
Kamera: Mathieu Mazza, Tiemo Fenner, Clément Voyer
Deutschland/USA 2025
Im Streaming: 11. November 2025, 10.00 Uhr bis 11. November 2030
(Bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6142789
© 2025 news aktuell