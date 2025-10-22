Essen (www.anleihencheck.de) - Der Ausblick für die internationalen Rentenmärkte ist von einer Vielzahl eng miteinander verwobener Tendenzen geprägt, so die Analysten der National-Bank AG.Im Kern seien es aber vor allem immer noch die gegenläufigen Effekte der US-amerikanischen Handelszölle, die den Ausblick für die Zinsentwicklung bzw. für die internationale Geldpolitik so komplex machen würden: Auf der einen Seite würden sich die Anzeichen mehren, dass die inflatorischen Impulse der US-Zölle mehr und mehr auf das amerikanische Preisgefüge durchschlagen würden. So hätten die amerikanischen Preissteigerungsraten jüngst spürbar stärker zugenommen, als es ohne die Zölle zu erwarten gewesen wäre. Dabei bleibe der exakte Saldo der Abweichung zwischen dem bis dato unterliegenden (und unbeobachtbaren) Trend und zollbedingter Abweichung am aktuellen Datenrand aber sehr schwer zu ziehen: Exaktere Projektionen würden wesentlich mehr Datenpunkte voraussetzen - der prognostische Unschärfebereich bleibe somit naturgemäß enorm hoch. ...

