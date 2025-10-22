Linz (www.anleihencheck.de) - Mit heutigem Tag werden im Vereinigten Königreich die Inflationsdaten für das Monat September bekannt gegeben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Analystenschätzungen zufolge solle die Gesamtrate im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4% ansteigen. Damit liege diese nach wie vor deutlich über dem Ziel. Werfe man jedoch einen näheren Blick auf die Zusammensetzung der Gesamtrate, werde deutlich das diese Großteils durch Basiseffekte getrieben sei. Basiseffekte wie etwa die Energiepreise würden die Gesamtrate seit Monaten nach oben verzerren. Aber auch die bereinigte Kernrate liege zuletzt mit 3,6 % deutlich über dem Ziel. Den Erwartungen zufolge solle ein leichtet Rückgang auf 3,5% zum Vorjahresmonat verzeichnet werden. Sollten die Daten die Erwartungen nach oben hin übertreffen, gelte eine Zinssenkung im November als äußerst unwahrscheinlich. Das GBP könnte profitieren. (22.10.2025/alc/a/a) ...

