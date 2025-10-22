Hamburg (www.fondscheck.de) - Die LAIQON AG hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Die Entwicklung der Assets under Management (AuM) des LAIQON-Konzerns (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29/ WKN A12UP2) zeigt eine beeindruckende Wachstumsdynamik: seit der Hauptversammlung am 28. August 2025 stiegen die AuM um weitere 450 Mio. EUR auf insgesamt rund 10,2 Mrd. EUR zum 30. September 2025. Dies entspricht einem Wachstum von 4,6%. Gegenüber dem 1. Hj. 2025 (Stand 30.06.2025: 7,0 Mrd. EUR) stiegen die AuM damit um 45,7%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
