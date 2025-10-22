Minenaktien: Jetzt zugreifen? | Netflix enttäuscht, Intuitive überrascht & Adidas
|Aktuelle Nachrichten
|13:21
|Adidas wächst, Netflix kämpft, Intuitive Surgical punktet mit Robotik
|13:10
|Adidas reports record Q3 2025 revenues, raises full-year profit outlook
|11:54
|Minenaktien: Jetzt zugreifen? | Netflix enttäuscht, Intuitive überrascht & Adidas
Minenaktien: Jetzt zugreifen? | Netflix enttäuscht, Intuitive überrascht & Adidas
|11:30
|Aktien Frankfurt: Warten auf SAP-Zahlen - Teamviewer-Aktie bricht ein
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte wieder nachgegeben. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des Dax-Schwergewichts SAP...
|11:10
|Adidas wächst im dritten Quartal zweistellig und hebt Prognose an
|13:30
|DZ BANK stuft NETFLIX COM INC auf 'Positiv'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach den Quartalszahlen zwar von 1515 auf 1500 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Streaming-Boom...
|13:21
|Adidas wächst, Netflix kämpft, Intuitive Surgical punktet mit Robotik
|13:18
|Netflix slumps as revenue forecast disappoints lofty investor expectations
|13:14
|Netflix: Kaufempfehlung trotz Fragezeichen bei Wachstum
Netflix bleibt trotz fehlender Prognosen für 2026 und durchwachsener Quartalszahlen ein Favorit der Analysten. Jefferies hält unbeirrt an seiner Kaufempfehlung fest und sieht das Kursziel bei beeindruckenden...
|13:09
|MARKT USA/Wall Street dürfte auf der Stelle treten - Netflix unter Druck
|DJ MARKT USA/Wall Street dürfte auf der Stelle treten - Netflix unter Druck
Zum Start in den Mittwochshandel dürften die US-Börsen zunächst mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADIDAS AG
|193,45
|-0,67 %
|NETFLIX INC
|999,60
|-6,56 %