AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebe-Spezialist Renk hat einen Auftrag aus Polen erhalten. Die Bestellung von Getrieben des Typs HSWL295 für den Kampfpanzer K2 habe einen Gesamtwert von über 70 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zum Vergleich: Das Unternehmen erwartet für 2025 einen Konzernumsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro.

Wegen der Wiederaufrüstung Europas in Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine erwarten Anleger an der Börse schon lange starke Geschäfte von Rüstungskonzernen. Die Renk-Aktien haben 2025 schon um rund 270 Prozent zugelegt./mis/jha/