© Foto: Frank Molter - dpaNach dem furiosen Börsenstart der Thyssenkrupp-Tochter TKMS gehen die Analysten-Meinungen auseinander. Der Marinebauer wird zum Testfall des europäischen Rüstungsbooms.Der Börsengang des Marineschiffbauers TKMS, der am Montag von Thyssenkrupp abgespalten wurde, hat in der Analystenlandschaft eine Welle an Einschätzungen ausgelöst. Während einige Experten erhebliches Potenzial sehen, mahnen andere zur Vorsicht - die Bewertungen schwanken zwischen Euphorie und Ernüchterung. MWB Research zeigt sich klar bullish und startet die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 100 Euro. Das Analysehaus sieht in TKMS "ein europäisches Marine-Pure-Play" mit außergewöhnlicher …Den vollständigen Artikel lesen ...
