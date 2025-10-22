Original-Research: stock3 AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu stock3 AG
Überzeugende Tradingzahlen in H1 2025
Die stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8, Freiverkehr, BOG) hat mit der Veröffentlichung ausgewählter Kennzahlen unterstrichen, dass das Unternehmen auf gutem Weg ist, die 2025er Ziele zu erreichen. Umsatz (€ 6,7 Mio.) und EBITDA (€ 0,8 Mio.) stiegen um 4,7% bzw. 60%. Die hohe Skalierung dürfte auch auf den starken Anstieg bei den Trades (+30%) zurückzuführen sein, die über die Schnittstelle der 100%igen Tochter brokerize abgewickelt wurden. Unsere alten Schätzungen lagen zwar innerhalb der bestätigten Guidance für 2025 - angesichts der hohen Marge in H1 scheint es uns jedoch angebracht bei unveränderter Umsatzerwartung die Margenerwartung nach oben anzupassen. Das obere Ende der EBITDA-Guidance scheint uns hier nun realistisch, da der vermehrte KI-Einsatz spürbare Kostenreduktionen und Effizienzgewinne ermöglicht.
Unsere aktualisierte DCF- und Multiple-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 34,06; damit bestätigen wir unsere Empfehlung mit "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: stock3_20251022_KurzanalyseBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
