Der Medizingerätehersteller Intuitive Surgical hat mit seinen am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes übertreffen können. Intuitive Surgical: Jetzt nimmt der Turnaround an Fahrt auf! Bislang ist das Börsenjahr für die Aktie des Medizingeräteherstellers Intuitive Surgical alles andere als erfolgreich verlaufen. Gegenüber dem Jahreswechsel steht ein Minus von 11,4 Prozent zu Buche. Ausgehend vom Allzeithoch bei 616,00 US-Dollar betrugen die Verluste zeitweise sogar 31,0 Prozent - das ließ die Hoffnungen auf einen baldigen Turnaround aufkeimen. Die Anteile wurden zum Opfer ihrer hohen Bewertung einerseits und andererseits auch Handelskonflikt zwischen den USA
