Kein Creator möchte auf Social Media KI-generierten Content entdecken, der ohne Zustimmung das eigene Gesicht nutzt. Gegen dieses Phänomen will Youtube jetzt vorgehen, und auch Meta setzt den Kampf gegen schädliche Inhalte fort. Mit der zunehmenden Integration von KI in der Content-Erstellung entstehen neue Möglichkeiten für Creator, aber auch Risiken. Ein Beispiel dafür ist Youtubes neues Feature AI-Endings. Gegen eine Form des unzulässigen Einsatzes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n