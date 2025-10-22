Der Schweizer Leistungselektronik-Hersteller Brusa HyPower will 50 bis 70 Stellen abbauen. Als Grund nennt das Unternehmen die schwierige Lage auf dem E-Mobilitätsmarkt und mit Blick auf das internationale Geschäft die erschwerten handelspolitischen Rahmenbedingungen, insbesondere in den USA. Einen deutschen Standort will Brusa HyPower gänzlich schließen. Der Stellenabbau wird Bursa HyPower laut Medienangaben an den einheimischen Standorten in Buchs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net