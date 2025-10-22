Am 9. Oktober 2025 verwandelte sich das Frankfurter Jügelhaus zum fünften Mal in die Bühne der Boutiquen Awards. Über 200 Gäste aus der Fondsbranche feierten herausragende Fondsstrategien und Persönlichkeiten unabhängiger Asset Manager. Ein kleines Jubiläum: Was einst klein begann, hatte sich längst zu einer festen Größe entwickelt. Dank der Botschafter wurden Idee und Glaubwürdigkeit lebendig - die Awards blieben unabhängig, fair und transparent. Fonds konnten nicht nur Rendite zeigen, sie begeisterten mit Persönlichkeit, Agilität und echtem Unternehmergeist, die die Szene der Fondsboutiquen nachhaltig geprägt haben. Abgerundet wurde der Abend vom eigens gebrauten Gala-Bier der Wacken Brauerei - perfekte Atmosphäre für Austausch und Inspiration. ?? Save the Date: Die nächste Verleihung findet am 8. Oktober 2026 statt. meingeldmedien boutiquenawards AssetManagement Investment Finanzbranche Innovation Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Boutiquen? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/ Alle One on Ones zu den Boutiquen Awards 2025 finden Sie hier: https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/one-on-one/boutiquenaward/

