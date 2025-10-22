Der Bitcoin hat seit seinem Rekordhoch bei 126.000 Dollar stark korrigiert und notiert derzeit bei rund 107.800 Dollar. Doch nach dem jüngsten Rücksetzer keimt nun Hoffnung auf. Ein wichtiger Bewertungsindikator sendet ein starkes Signal und deutet auf die Bildung eines zyklischen Bodens hin. Für Anleger könnte sich eine attraktive Einstiegschance bieten.Im Fokus steht das sogenannte MVRV-Ratio (Market Value to Realized Value), welches das Verhältnis des Marktwertes zum realisierten Wert von Bitcoin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär