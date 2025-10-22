© Foto: Christoph Dernbach - dpaGoogle und Anthropic sollen an einem milliardenschweren Cloud-Deal feilen. Der mögliche Vertrag könnte die Machtverhältnisse im globalen KI-Markt neu ordnen.Das KI-Unternehmen Anthropic steht nach einem Bericht von Bloomberg in fortgeschrittenen Gesprächen mit Google (Alphabet). Ziel sei ein mehrjähriger Vertrag über Cloud-Dienste im Wert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen, die anonym bleiben wollten, ist die Vereinbarung noch nicht finalisiert. Demnach soll Google Anthropic zusätzliche Rechenkapazitäten bereitstellen, um die Entwicklung und den Betrieb seiner KI-Modelle zu beschleunigen. Im Mittelpunkt stehen Googles eigens entwickelte …Den vollständigen Artikel lesen ...
