Die aktuarielle Beratungsgesellschaft Meyerthole Siems Kohlruss will personelle Weichen für die Zukunft stellen und hat Carina Götzen und Tommy Berg in die Geschäftsführung berufen. Auch bei Gesamtprokuren Gesellschafterkreis gibt es Neuerungen. Die aktuarielle Beratungsgesellschaft Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) stellt die Unternehmensführung neu auf. Im Oktober 2025 wurden Carina Götzen und Tommy Berg in die Geschäftsführung berufen. Die Aktuare Florian Bohl, Maxim Brant-Shyian und Thomas Lorentz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
