Wie weit geht es abwärts: Gold und Silber unter Druck - Korrektur im laufenden Aufwärtstrend

Edelmetalle weiter unter Druck - hält die Marke von 4.000 USD pro Unze Gold?

Die jüngste Schwäche an den Edelmetallmärkten sorgt für Schlagzeilen: Gold verzeichnete den kräftigsten Tagesrückgang seit vier Jahren, Silber den stärksten seit fünf. Trotz der heftigen Bewegung nach unten bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend nach Einschätzung mehrerer Analysten intakt. Trotz der scharfen Korrektur sind beide Edelmetalle aber weiterhin auf Jahressicht mehr als deutlich im Plus.

Der Abgabedruck setzte mit dem Start des Londoner Handels ein und hielt bis in die nordamerikanische Sitzung an. Als Auslöser nennen Marktbeobachter eine Mischung aus Stimmungsaufhellung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie Rekordständen im japanischen Nikkei-225-Index, die Kapital aus Gold und Silber abzogen. Zugleich verweisen Analysten auf eine technisch überdehnte Marktstruktur mit "parabolischer" Aufwärtsdynamik in den zurückliegenden Monaten.

Gold und Silber unter Druck - Korrektur im laufenden Aufwärtstrend

