Tiktok schlägt alle anderen sozialen Plattformen bei der Verweildauer. Während Nutzer:innen alleine dort über anderthalb Stunden täglich verbringen (Frauen besonders lange), nutzen weltweit mehr als eine Milliarde Menschen immer mehr generative KI. Eine neue Studie zeigt auch, dass die Grenzen zwischen Social, Suche und KI verschwimmen. Die Social-Media-Agentur We are Social und das Social-Intelligence-Marktforschungsunternehmen Meltwater haben im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n