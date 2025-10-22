Die Rally bei der Aktie des Fleischersatz-Herstellers Beyond Meat ist weiterhin nicht zu stoppen. Seit letztem Freitag hat sich der Kurs nun bereits um rund 1.200 Prozent erhöht. Die Papiere des Unternehmens, die am vergangenen Donnerstag noch bei 50 Cent notierten, kletterten im vorbörslichen Handel in der Spitze auf 6,50 Dollar.Der Treiber der Rally ist nach wie vor der Short-Squeeze. Daten von Ende September zeigten eine extrem hohe Leerverkaufsquote von rund 64 Prozent des Streubesitzes. Steigende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
