Der Aufbau der künstlichen Intelligenz wird immer größer und größer. Jetzt hat Meta einen Mega-Deal verkündet.Welche Ansprüche man seitens Meta an Künstliche Intelligenz hat, verdeutlicht sich in der Namensgebung des neuen Mega-Projekts: Hyperion, in der griechischen Mythologie Titan des Lichts. Am Dienstag kündigte Meta Platforms eine Joint-Venture-Partnerschaft mit dem Alternative-Asset-Manager Blue Owl Capital an, um ein riesiges Rechenzenrum in Louisana zu bauen und zu betreiben. Name eben des ganzen: "Hyperion". Der 27-Milliarden-Dollar-Deal ist die größte Private-Credit-Transaktion aller Zeiten. Von Blue Owl verwaltete Fonds werden 80 Prozent der Anteile am Joint Venture halten
