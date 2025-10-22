Alaska rückt ins Zentrum der Machtpolitik. Während Präsident Trump mit "Project 2025" die strategische Unabhängigkeit der USA vorantreibt, werden Gold- und Kupfervorkommen im Norden des Landes zur Chefsache. André Fischer zeigt in seinem neuen Aktien-Report, wie politische Entscheidungen jetzt ganze Märkte bewegen - und wo Anleger profitieren können. Fischer beschreibt eine Strategie, die tief in die globale Rohstoffordnung eingreift. Denn Trump verfolgt mit seinem Programm weit mehr als eine Wirtschaftsoffensive:• Förderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär