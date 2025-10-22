DJ OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD) (UCAP) OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 22-Oct-2025 / 14:35 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =---------------------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD) DEALING DATE: 21/10/2025 NAV PER SHARE: USD: 1616.7750 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 1592627 CODE: UCAP =---------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =---------------------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1079841513 Category Code: NAV TIDM: UCAP LEI Code: 549300GXEGXYW3PZ6G58 Sequence No.: 405885 EQS News ID: 2216954 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
October 22, 2025
